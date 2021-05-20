Со следующего месяца, то есть с июня, в районе Маи Чаем провинции Чианг Май каждую неделю рандомно будут выбирать одного вакцинированного счастливца. Победителю предлагать молодую корову стоимостью около 10 тысяч бат.

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Согласно национальному плану прививок, вакцинация в городе начнется 7 июня.

В Маи Чаем проживает около 43 тысяч человек, тогда как кампания поощрения вакцинации рассчитана на 24 недели.

Как рассказал глава района, местные жители любят коров, поскольку их "можно продать за наличные".

Очевидно, он не соврал. Поскольку после объявления розыгрыша люди проявили активность в регистрации на вакцинацию.

Число зарегистрированных на вакцинацию за несколько дней выросло с сотен до тысяч,

– рассказал глава района Бунлу Тхамтаранурак.

По словам господина Бунлу, более 4 тысяч человек из приоритетных групп (в том числе люди старше 60 лет и люди с уже хроническими заболеваниями) уже зарегистрировались для получения прививок.

Другие провинции также придумали необычные стимулы для вакцинации. Среди них: розыгрыши золотых ожерелий, купоны на скидки в магазинах или наличные деньги.

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Источник: Минфин