В Таиланде смешивают вакцины от коронавируса, которые используют в Украине

В Таиланде смешивать китайскую вакцину от коронавируса Sinovac с европейским препаратом AstraZeneca, чтобы повысить защиту от COVID-19.

Микс вакцин в Таиланде

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Таиланда. Вторую дозу AstraZeneca получат те, кого сначала прививали Sinovac.

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Это делают для улучшения защиты от штамма "Дельта" и уровня иммунитета от болезни,

– рассказал министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Медицинские работники, которые уже полностью вакцинированы Sinovac, также получат третью бустерную дозу. Это может быть либо вакцина AstraZeneca, или мРНК-вакцины, но их пока нет в стране. Третью бустерную дозу введут через 3-4 недели после второго укола Sinovac.

Такое решение в стране приняли после того, как местный Минздрав заявил, что 618 медицинских работников из 677 348 сотрудников, которые получили две дозы Sinovac, заразились COVID-19 с апреля по июль. Одна медсестра умерла, а другой медицинский работник находится в критическом состоянии.

Опасения относительно эффективности китайской вакцины резко создали спрос на препарат от AstraZeneca, который предлагают некоторые частные клиники.

Комбинирование вакцин

Если план реализуют, он станет первым публичным сочетанием китайской вакцины с препаратом, разработанным на Западе.

Германия и Канада уже позволила смешивать вакцины AstraZeneca с Pfizer или Moderna. В Украине такие комбинации только изучают.