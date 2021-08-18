Так называемая власть Крыма признала, что на оккупированном полуострове дефицит лекарств

В оккупированном Крыму провели ревизию лекарственных препаратов. Таким образом так называемая власть впервые призналась, что на полуострове в аптеках не хватает медикаментов.

Так, не хватает 339 различных средств. В этом признался подконтрольный России "глава" Крыма Сергей Аксенов 18 августа во время оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Важно Ким Чен Ын уверяет, что в КНДР ни единого случая заболевания коронавирусом

"Установлено, что у нас по 339 наименованиям есть дефицит сегодня. На сайте "Крым-Фармации" эта информация по наименованиям, по срокам доставки. Конечный срок – 1 октября ", – сказал Аксенов.

Он заверил, что к этому времени по всем наименованиям все позиции должны появиться на этом сайте. Вместе с тем, "что-то может отсутствовать в пунктах розничной доставки, но должно быть на складе".

Дефицит лекарств

Ранее российские власти призвали крымчан не покупать препараты с материковой части Украины. Все это – в условиях дефицита лекарств.

Зимой представитель Росздравнадзора сообщил, что в оккупированном Крыму наблюдается дефицит препаратов, которые назначают пациентам, больным коронавирусом.

Как решают эту проблему

Еще зимой представительство президента Украины в Крыму выразило обеспокоенность ситуацией, которая сложилась на полуострове из-за увеличения количества больных коронавирусом и дефицитом лекарств. В ведомстве называли ее "критической". Там призвали "реагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом в Крыму".

Кроме этого, украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ухудшения ситуации. Об этом заявлял вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

После этого, первый вице-спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что полуострову и его жителям не нужна помощь Киева в борьбе с COVID-19.

Коронавирус в оккупированном Крыму: что известно

Глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская утверждает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Крыму по состоянию на 18 августа остается "неустойчивой" и "не улучшается".

По ее словам, среднесуточные показатели заболеваемости в Крыму остаются выше средних – от 15 до 30%.

За сутки 17 августа в Крыму выявили 372 случая больных COVID-19. Днем ранее – 378. По данным российского Министерства здравоохранения Крыма, за сутки от болезни умерли 15 пациентов.

Сведения российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Эта статистика, скорее всего,