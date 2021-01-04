Улучшение показателей заболеваемости коронавирусом в Украине прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Он связал резкий спад количества заражений с новогодними каникулами.

Именно из-за празднования уменьшилось количество проведенных ПЦР-тестов – люди "отложили" диагностику болезни. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга 4 января, сообщает 24 канал.

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"Так уж устроены украинцы"

Максим Степанов “Это была неделя праздников. Так уж устроены украинцы, не хотят обращаться на входные и праздники к врачам”.

Ситуация с тестированием

На прошлой неделе медики выявили 47 867 новых больных, а на позапрошлой – 59 280. Также на 27 тысяч уменьшилось и количество проведенных ПЦР-тестов – 174 тысяч.

По словам Степанова в ближайшее время ситуация изменится.

Загруженность больниц

В госпитализации также нуждались меньше больных:

на прошлой неделе – 12 319;

на позапрошлой неделе – 15 907.

Сейчас в медучреждениях страны 22 802 пациентов с диагнозом COVID-19.

Заболеваемость все еще высока

В то же время по данным Минздрава, в Украине показатель заболеваемости коронавируса составляет 281,6 на 100 тыс. населения. Это более чем в 7 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.