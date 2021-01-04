Так устроены украинцы: Степанов о том, почему уменьшилось количество больных коронавирусом
Улучшение показателей заболеваемости коронавирусом в Украине прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Он связал резкий спад количества заражений с новогодними каникулами.
Именно из-за празднования уменьшилось количество проведенных ПЦР-тестов – люди "отложили" диагностику болезни. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга 4 января, сообщает 24 канал.
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"Так уж устроены украинцы"
Ситуация с тестированием
На прошлой неделе медики выявили 47 867 новых больных, а на позапрошлой – 59 280. Также на 27 тысяч уменьшилось и количество проведенных ПЦР-тестов – 174 тысяч.
По словам Степанова в ближайшее время ситуация изменится.
Загруженность больниц
В госпитализации также нуждались меньше больных:
- на прошлой неделе – 12 319;
- на позапрошлой неделе – 15 907.
Заболеваемость все еще высока
В то же время по данным Минздрава, в Украине показатель заболеваемости коронавируса составляет 281,6 на 100 тыс. населения. Это более чем в 7 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.
Распространение COVID-19 в Украине
- За все время пандемии заболели – 1 078 251 житель Украины.
- По состоянию на 4 января выздоровели 733 558 инфицированных.
- Умерли – 18 927 пациентов.
- С начала пандемии лаборатории МОЗ провели 5 621 024 ПЦР-тестирование.
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