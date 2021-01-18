Согласно результатам нового исследования, люди, переболевшие COVID-19, могут иметь иммунитет к вирусу в течение 5 месяцев. Это немного меньше, чем обещали ученые предварительно.

В исследовании, которое провело Общественное здравоохранение Англии, анализировали влияние инфекции на более чем 20 тысяч медицинских работников-добровольцев со всей Великобритании, пишет CNN.

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Главные тезисы исследования

Среди 6614 людей, ранее переболевших коронавирусом обнаружили 44 потенциально повторно инфицированных.

Две группы людей, одна без признаков предыдущей инфекции, а другая с признаками, наблюдались в течение шести месяцев.

Перенесенная инфекция снижает вероятность повторного заражения вирусом на 83% в течение как минимум 5 месяцев.

Примечание! Исследование еще не прошло рецензирование.

Результаты показывают, что частота повторного заражения в положительной группе была на 83% ниже, чем в отрицательной во время дальнейшего наблюдения,

– подчеркнули ученые.

Но исследователи предупредили, что защита была неполной и неясно, как долго сохраняется иммунитет. Также вероятно, что те, у кого есть определенный иммунитет против вируса, все еще могут передавать его другим.

По данным исследования, даже если человек уже заболел COVID-19 и получил иммунную защиту, он не может быть уверен, что повторного инфицирования не произойдет, а также в том, что он не передаст инфекцию другим.

Инфекция снижает ваш риск как минимум на 80%, но не устраняет его,

– отметила одна из авторов исследования.

Это означает, что люди, которые переболели коронавирусом, так же как и другие должны придерживаться карантинных ограничений и правил гигиены.