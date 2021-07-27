Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской. Если в Украине хотят максимально отсрочить осенью волну COVID-19 и не допустить коллапса системы здравоохранения, то такой путь является неправильным.

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Собрания могут увеличить заболеваемость

По словам Донского, если бы все участники шествия были дважды привиты, то они могли бы гулять сколько угодно.

Впрочем, поскольку в Украине уровень вакцинации является недостаточно высоким, такие собрания могут вызвать резкий рост заболеваемости.

Такие события приближают вспышку, делают для нее почву, чтобы она была более мощной,

– отметил иммунолог.

Обратите внимание! В течение суток 26 июля в Украине вакцинировали 126 096 человек. Большинство из них получили первую дозу вакцины. В то же время с начала кампании вакцинации прививки сделали 3 177 763 людям.

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