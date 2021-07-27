Такие события приближают вспышку COVID-19, – иммунолог о Крестном ходе в Киеве

27 июля 2021 , 16:38
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Источник:

24 канал

В Киеве устроили Крестный ход в честь годовщины Крещения Киевской Руси. Однако такие многотысячные собрания людей приближают вспышку коронавируса.

Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской. Если в Украине хотят максимально отсрочить осенью волну COVID-19 и не допустить коллапса системы здравоохранения, то такой путь является неправильным.

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Собрания могут увеличить заболеваемость

По словам Донского, если бы все участники шествия были дважды привиты, то они могли бы гулять сколько угодно.

Впрочем, поскольку в Украине уровень вакцинации является недостаточно высоким, такие собрания могут вызвать резкий рост заболеваемости.

Такие события приближают вспышку, делают для нее почву, чтобы она была более мощной,
– отметил иммунолог.

Обратите внимание! В течение суток 26 июля в Украине вакцинировали 126 096 человек. Большинство из них получили первую дозу вакцины. В то же время с начала кампании вакцинации прививки сделали 3 177 763 людям.

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Что этому предшествовало

  • В Киеве 27 июля состоялся Крестный ход УПЦ МП в честь годовщины Крещения Киевской Руси. Мероприятие временно парализовало центр города.
  • Паломники, прибывшие из разных регионов, не соблюдали необходимую дистанцию и по большей части не носили маски.
  • Для безопасности и порядка привлекли все подразделения полиции Киева, Нацгвардию и ГСЧС.
Автор: Тетяна Кійовська