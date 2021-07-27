Такие события приближают вспышку COVID-19, – иммунолог о Крестном ходе в Киеве
Источник:24 канал
В Киеве устроили Крестный ход в честь годовщины Крещения Киевской Руси. Однако такие многотысячные собрания людей приближают вспышку коронавируса.
Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской. Если в Украине хотят максимально отсрочить осенью волну COVID-19 и не допустить коллапса системы здравоохранения, то такой путь является неправильным.
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Собрания могут увеличить заболеваемость
По словам Донского, если бы все участники шествия были дважды привиты, то они могли бы гулять сколько угодно.
Впрочем, поскольку в Украине уровень вакцинации является недостаточно высоким, такие собрания могут вызвать резкий рост заболеваемости.
Такие события приближают вспышку, делают для нее почву, чтобы она была более мощной,
– отметил иммунолог.
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Что этому предшествовало
- В Киеве 27 июля состоялся Крестный ход УПЦ МП в честь годовщины Крещения Киевской Руси. Мероприятие временно парализовало центр города.
- Паломники, прибывшие из разных регионов, не соблюдали необходимую дистанцию и по большей части не носили маски.
- Для безопасности и порядка привлекли все подразделения полиции Киева, Нацгвардию и ГСЧС.