Такого тяжелого еще не было: у подростка из Львовской области осложнения после COVID-19

На Львовщине у подростка диагностировали мультисистемный воспалительный синдром и полиорганную недостаточность – это осложнение после коронавируса, перенесенного ранее.

Болел коронавирусом парень месяц назад, течение заболевания было легким. Однако осложнения от перенесенной болезни развились теперь.

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Какие осложнения развились у парня

Врачи диагностировали у подростка тяжелую сердечно-сосудистую недостаточность и шок. На момент госпитализации у парня были тяжелые печеночная, почечная недостаточность, требовалось проведение низкопоточных диализных процедур, и тяжелая дыхательная недостаточность – респираторный дистресс синдром.

Поэтому его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Он поступил в больницу с пульсом 190, давлением 60 на 20 и фракцией выброса 30%. И это при применении препаратов, которые мощно стимулируют работу сердца и сосудов,

– рассказал заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Центра Роман Собко.

Врачи заявили, что у пациента были проблемы с функцией свертывания крови, критически низкий уровень тромбоцитов, что могло спровоцировать тяжелое кровотечение.

Он был без сознания, в мозговой коме и длительное время имел температуру 39–40 градусов.

Шансы были мизерны

Специалист подчеркнул, что шансы на выздоровление при таком тяжелом поражении такого большого количества органов и систем были мизерны.

12 дней парень провел в реанимации, и 11 дней врачи не давали никаких прогнозов.

Прогнозировать что-то в этом случае трудно, потому что никто не может сказать, что будет с подростком дальше, как его организм отреагирует на лечение,

– заявляли врачи.

Однако на 12-й день пациенту стало лучше. Через несколько дней его из реанимации переведут в отделение для дальнейшего лечения.

Что известно о мультисистемном синдроме

Врачи рассказали, что за все время пандемии в отделении с диагнозом мультисистемный воспалительный синдром было более 10 детей разного возраста, но такого тяжелого случая, как этот подросток, еще не было.

Воспалительный синдром, похожий на болезнь Кавасаки, встречается довольно редко и поражает одного из тысяч детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

Вероятнее всего, что это заболевание является результатом чрезмерной иммунной реакции на инфекцию.