Во времена Средневековья люди были беззащитными перед различными болезнями. Пожалуй, все знают об эпидемии черной чумы, унесшей жизни миллионов. Однако, мало кто слышал о танцевальной чуме – странной болезни, охватившей Европу в промежутке между XIV и XVII веками.

Это может выглядеть, как выдумки человека с больным воображением, однако танцевальная чума или танцевальная мания действительно была в средневековой Европе вплоть до эпохи Просвещения. Об этом свидетельствуют многочисленные документы: летописи, церковные книги, городские и региональные хроники.

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Первые упоминания и распространение болезни

Первые упоминания об этом явлении относят к 1374 году.

В городке Ахен, который тогда входил в состав Римской Империи, несколько десятков человек пустились в пляс прямо посреди городских улиц.

Они танцевали в течение нескольких дней, пока не потеряли сознание от истощения.

Постепенно танцевальная болезнь начала распространяться по стране и появляться в других городах.

Затем сведения о странном поведении людей поступали из-за границы: танцующие до полной потери сил группы людей собирались во Франции, Англии, Италии и др.

Танцевальная чума в Средневековье / Фото Sometimes Interesting

Смертельные танцы

Наиболее полно описан случай, который произошел в 1518 году в Страсбурге.

Женщина по имени Трофеа вдруг начала танцевать на улице без видимой на то причины.

Она танцевала в одиночестве, перекусывая на ходу, в течение 6 дней.

На следующей неделе к женщине присоединилось еще 34 человека, а затем еще 400.

В основном танцевали женщины, но в толпе также были мужчины и дети.

Танцы продолжались еще какое-то время, пока участники не начали умирать от истощения.

В хрониках написано, что были дни, когда умирали сразу по 15 танцоров. Остальные же продолжали танцевать, будто ничего не произошло.

Как пытались вылечить танцовщиков

Выводы средневековых врачей обычно сводились к тому, что у танцоров якобы накапливался в организме избыток "горячей крови", которая слишком быстро движется по венам. Это, по их словам, заставляло людей танцевать без сна и отдыха.

Поэтому для тех, кто без остановки танцевал, они рекомендовали сделать кровопускание. Но когда человек терял немного крови, он снова уходил в пляс, а через несколько минут терял сознание. Стало понятным, что рекомендации медиков не работали.

Тогда врачи и философы предположили, что людям просто необходимо дать отплясываться. В местах танцевальной чумы начали возводить специальные помосты, чтобы помочь больным. Иногда даже нанимали специальный оркестр. Но это, наоборот, привлекло еще больше людей, которые присоединялись к танцорам. К ним также пробовали применять силу, но и это не помогло.

Люди танцевали, пока не умирали / Фото Sometimes Interesting

В конце концов, не придумав других способов борьбы с неизвестным недугом, они просто ждали, пока танцующие не падали мертвыми.

Причина до сих пор неизвестна

Современные исследования не могут назвать точную причину этого странного феномена. В современном мире танцевальная мания не встречалась, а исторические документы описывают случаи проявления болезни очень сухо и без симптомов.

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Вероятно, танцы были вызваны приемом некоторых наркотических веществ, а все танцующие были членами одной секты. Или же это была какая-то психологическая болезнь, вызванная изменениями, которые происходили в средневековом обществе.