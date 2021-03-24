Тариф на роды вырастет на 2 тысячи гривен
Тариф на оказание медицинской помощи при родах с 1 апреля 2021 года вырастет на 2 тыс. гривен, до 10 382 гривен. Эти деньги больницам выплачивает государство.
Источник:24 канал
Пациентам ничего платить не нужно
Самим пациентам ничего платить не нужно – роды в государственных медучреждениях Украины для них бесплатны. Такой тариф утвержден постановлением Кабинета министров № 133.
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И за кесарево сечение, и за физиологические роды Нацслужба здоровья (НСЗУ) платит больницам одинаково.
Кроме того, предусмотрен отдельный пакет ведения беременности в амбулаторных условиях. Для этого НСЗУ и больницы будут заключать новые контракты.
Наблюдение беременности тоже оплачивает государство
Следовательно, роженицы смогут бесплатно пройти все наблюдения беременности – от постановки на учет до разработки индивидуального плана ведения беременности и его выполнения. Также можно будет сдать лабораторные анализы и сделать обследование.
Заключить соответствующие договоры смогут и бывшие поликлиники, которые стали диагностическими центрами, если там есть гинекологи и соответствующее оборудование.
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