Тарифы на трансплантацию сердца и легких увеличили втрое
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
Правительство в три раза повысило тарифы, по которым Министерство Здравоохранения оплачивает операции по трансплантации сердца и легких.
Обновление тарифов на трансплантации
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, новые тарифы позволят покрыть все необходимые расходы и предоставляют возможность больницам развивать это направление медпомощи.
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Минздрав инициировал обновление тарифов в соответствии с практическим опытом выполнения таких операций.Обратите внимание! Операции по трансплантации органов являются бесплатными для пациента и полностью оплачиваются за средства государственного бюджета.
Теперь Минздрав будет платить заведениям, которые выполняют такие операции:
- 2 001 059 гривен за каждую трансплантацию сердца;
- 2 678 507 гривен за каждую трансплантацию легких.
Также в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 789,5 миллионов гривен на проведение трансплантаций в Украине, что на 288,5 миллиона больше, чем в этом году.
По словам Ляшко, в этом году в Украине провели 22 трансплантации сердца и первую в истории трансплантацию легких от посмертного донора.
Напомню, что за 2020 год было проведено лишь 9 трансплантаций сердца, но это все равно больше, чем за все предыдущие годы независимости Украины,
– заметил Виктор Ляшко.
Министр подчеркнул, что эти данные говорят о том, что трансплантация в Украине начала работать как система, отметил министр.
Трансплантация сердца в Украине: последние новости
- В сентябре 2021 года в Украине провели первую операцию по трансплантации сердца ребенку. Пересадку сделали 13-летнему парню. Донором стал 54-летний мужчина, скончавшийся от инсульта
- Уже 28 сентября в Киеве пересадили сердце 12-летней девочке со сложной патологией. Орган в столицу доставили вертолетом из Винницы.
- По словам кардиохирурга Дмитрия Бешлея, между пересадкой этого органа взрослому и ребенку все же существует разница. Ребенку нельзя пересадить 60-летнее сердце, ведь оно имеет свой ресурс.