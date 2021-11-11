Тарифы на трансплантацию сердца и легких увеличили втрое

Правительство в три раза повысило тарифы, по которым Министерство Здравоохранения оплачивает операции по трансплантации сердца и легких.

Обновление тарифов на трансплантации

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, новые тарифы позволят покрыть все необходимые расходы и предоставляют возможность больницам развивать это направление медпомощи.

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Минздрав инициировал обновление тарифов в соответствии с практическим опытом выполнения таких операций.

Операции по трансплантации органов являются бесплатными для пациента и полностью оплачиваются за средства государственного бюджета.

Теперь Минздрав будет платить заведениям, которые выполняют такие операции:

2 001 059 гривен за каждую трансплантацию сердца;

2 678 507 гривен за каждую трансплантацию легких.

Также в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено 789,5 миллионов гривен на проведение трансплантаций в Украине, что на 288,5 миллиона больше, чем в этом году.

По словам Ляшко, в этом году в Украине провели 22 трансплантации сердца и первую в истории трансплантацию легких от посмертного донора.

Напомню, что за 2020 год было проведено лишь 9 трансплантаций сердца, но это все равно больше, чем за все предыдущие годы независимости Украины,

– заметил Виктор Ляшко.

Министр подчеркнул, что эти данные говорят о том, что трансплантация в Украине начала работать как система, отметил министр.

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