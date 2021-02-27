Левова частина німців підтримують запровадження COVID-сертифікатів у Німеччині. Люди переконані, що цей документ зможе суттєво полегшити життя.

Вакциновані зможуть відвідувати театри, концерти або спортивні заходи. Окрім того, документ зможе полегшити мандрівки. Актуально В Німеччині розпочалася третя хвиля коронавірусу, – Меркель Скільки німців підтримують COVID-сертифікати 16% опитуваних переконані, що сертифікат вакцинації потрібно запроваджувати за ізраїльською моделлю.

44% німців наполягають – необхідно почекати, доки усі жителі країни зможуть отримати пропозицію про щеплення. Це має статися до 21 вересня.

35% людей проти COVID-паспортів. Свою думку опитувані аргументують тим, що сертифікат надасть перевагу вакцинованим людям. Зверніть увагу! Ізраїль почав видавати так званий "зелений паспорт" – документ для вакцинованих від COVID-19 або людей, які вже перехворіли. Зокрема, "зелений паспорт" став перепусткою на культурні заходи. COVID-сертифікати: що відомо 25 лютого канцлерка Німеччини Ангела Меркель озвучила рішення лідерів країн Євросоюзу.

За словами Меркель, ЄС упродовж 3 місяців введе COVID-сертифікати.

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