Львиная доля немцев поддерживает введение COVID сертификатов в Германии. Люди убеждены, что этот документ сможет существенно облегчить жизнь.

Вакцинированные смогут посещать театры, концерты или спортивные мероприятия. Кроме того, документ сможет облегчить путешествия. Актуально В Германии началась третья волна коронавируса, – Меркель Сколько немцев поддерживают COVID-сертификаты 16% опрошенных убеждены, что сертификат вакцинации нужно вводить по израильской модели.

44% немцев настаивают – необходимо подождать, пока все жители страны смогут получить предложение о прививках. Это должно произойти до 21 сентября.

35% людей против COVID-паспортов. Свое мнение опрашиваемые аргументируют тем, что сертификат предоставит преимущество вакцинированным людям. Обратите внимание! Израиль начал выдавать так называемый "зеленый паспорт" – документ для вакцинированных от COVID-19 или людей, которые уже переболели. В частности, "зеленый паспорт" стал пропуском на культурные мероприятия. COVID-сертификаты: что известно 25 февраля канцлер Германии Ангела Меркель озвучила решение лидеров стран Евросоюза.

По словам Меркель, ЕС в течение 3 месяцев введет COVID-сертификаты.

Технические вопросы проработает Еврокомиссия.