Театры и путешествия: как жители Германии относятся к COVID сертификатам
Львиная доля немцев поддерживает введение COVID сертификатов в Германии. Люди убеждены, что этот документ сможет существенно облегчить жизнь.
Источник:Deutsche Welle
Вакцинированные смогут посещать театры, концерты или спортивные мероприятия. Кроме того, документ сможет облегчить путешествия.
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Сколько немцев поддерживают COVID-сертификаты
- 16% опрошенных убеждены, что сертификат вакцинации нужно вводить по израильской модели.
- 44% немцев настаивают – необходимо подождать, пока все жители страны смогут получить предложение о прививках. Это должно произойти до 21 сентября.
- 35% людей против COVID-паспортов. Свое мнение опрашиваемые аргументируют тем, что сертификат предоставит преимущество вакцинированным людям.
COVID-сертификаты: что известно
- 25 февраля канцлер Германии Ангела Меркель озвучила решение лидеров стран Евросоюза.
- По словам Меркель, ЕС в течение 3 месяцев введет COVID-сертификаты.
- Технические вопросы проработает Еврокомиссия.
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