Течение коронавируса влияет на развитие иммунитета к болезни: у кого вырабатывается лучший

Американские ученые стремились определить, влияет ли тяжесть коронавируса на развитие В-клеточного иммунного ответа. Оказалось, что да.

Исследования провели микробиологи и генетики из Центра медицинских наук при Техасском университете в Сан-Антонио (США). Они обнаружили, что B-лимфоциты иммунной системы, играющие важную роль в обеспечении приобретенного иммунитета, лучше сохраняют "память" о S-белке коронавируса у пациентов с более легким течением болезни.

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С помощью спектральной проточной цитометрии ученые охарактеризовали фенотип В-клеток, специфичных к коронавирусу.

В исследовании приняли участие:

5 невакцинированных пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме,

8 невакцинированных людей, перенесших болезнь в тяжелой форме.

Целью было определить, отличался ли ответ В-клеток в этих двух группах.

Что известно о состоянии пациентов

Все кроме одного человека имели несколько сопутствующих заболеваний. К "тяжелым" пациентам относили тех людей, которым требовалась инвазивная искусственная вентиляция легких или экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Специалисты отметили, что именно это отличает наиболее критических пациентов, у которых с высокой вероятностью произойдут нарушения иммунного ответа.

Участники сдавали кровь после выписки из больницы – в среднем через 30-32 дня после появления симптомов. У участников легким течением болезни образцы дополнительно принимали через 18 дней с момента первых признаков инфекции и при последующем посещении медучреждения (примерно через 5 месяцев). Для контроля использовали мононуклеарные клетки периферической крови – лимфоциты (Т, В и NK-клетки), моноциты и дендритные клетки – от трех здоровых доноров. Их собирали до начала пандемии в 2018-2019 годах.

Результаты анализа

После 30 – 32 дней значительная часть B-лимфоцитов, специфичных к S-белку коронавируса, оставалась активной.

У "легких" пациентов спайк-специфические IgG+В-клетки демонстрировали повышенную экспрессию маркеров, связанных с крепкой иммунологической памятью по сравнению с участниками, переболевшими в тяжелой форме.

Ранее было отмечено, что более высокий процент от общего количества CD19 + T-bet + IgG 1 + B-клеток связан с более короткой продолжительностью симптомов. Мы определили, что такая ассоциация преимущественно затрагивает антиген-специфические В-клетки и предполагает влияние на развитие В-клеточной памяти... Хотя частота T-bet + IgG + B-клеток отличалась между двумя группами, они в целом показали активированный фенотип B-клеток с переключением памяти в обеих группах,

– говорится в исследовании.

Авторы работы предположили, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию в сравнительно легкой форме, формируется более качественный ответ В-клеток.