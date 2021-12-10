Новости о коронавирусе 10 декабря / Коллаж 24 канала
Более 45% украинцев получили хотя бы одну прививку против COVID-19. Минздрав запретил больнице на Закарпатье "анонимно" вакцинировать от COVID-19. Штамм Омикрон редко вызывает тяжелые симптомы – ВОЗ. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 декабря.
За прошедшие сутки в Украине выявили 11 327 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Количество пациентов, которые выздоровели, значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.
За все время пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 3 543 684 случая заболевания. По состоянию на 10 декабря поправились 3 158 426 человек. Вместе с тем умерли от болезни, к сожалению, 90 343 жителя страны.
Количество новых больных в регионах:
Киев – 1 472;
Винницкая область – 326;
Волынская область – 434;
Днепропетровская область – 742;
Донецкая область – 724;
Житомирская область – 336;
Закарпатская область – 404;
Запорожская область – 547;
Ивано-Франковская область – 328;
Киевская область – 576;
Кировоградская область – 153;
Луганская область – 121;
Львовская область – 575;
Николаевская область – 336;
Одесская область – 647;
Полтавская область – 712;
Ровненская область – 331;
Сумская область – 341;
Тернопольская область – 235;
Харьковская область –424;
Херсонская область – 134;
Хмельницкая область – 390;
Черкасская область – 622;
Черновицкая область – 117;
Черниговская область – 300.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.