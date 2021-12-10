Течение штамма Омикрон, когда ждать новую вспышку COVID-19: новости о коронавирусе 10 декабря
Источник:24 канал
Более 45% украинцев получили хотя бы одну прививку против COVID-19. Минздрав запретил больнице на Закарпатье "анонимно" вакцинировать от COVID-19. Штамм Омикрон редко вызывает тяжелые симптомы – ВОЗ. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине 10 декабря
COVID-19 в Украине: более 11 тысяч инфицировались, 442 умерли
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине выявили 11 327 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Количество пациентов, которые выздоровели, значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.
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За все время пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 3 543 684 случая заболевания. По состоянию на 10 декабря поправились 3 158 426 человек. Вместе с тем умерли от болезни, к сожалению, 90 343 жителя страны.
Количество новых больных в регионах:
- Киев – 1 472;
- Винницкая область – 326;
- Волынская область – 434;
- Днепропетровская область – 742;
- Донецкая область – 724;
- Житомирская область – 336;
- Закарпатская область – 404;
- Запорожская область – 547;
- Ивано-Франковская область – 328;
- Киевская область – 576;
- Кировоградская область – 153;
- Луганская область – 121;
- Львовская область – 575;
- Николаевская область – 336;
- Одесская область – 647;
- Полтавская область – 712;
- Ровненская область – 331;
- Сумская область – 341;
- Тернопольская область – 235;
- Харьковская область –424;
- Херсонская область – 134;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 622;
- Черновицкая область – 117;
- Черниговская область – 300.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала
Более 45% украинцев получили хотя бы одну прививку против COVID-19
Источник: Минздрав
Украина выполняет план вакцинации против COVID-19. По состоянию на 10 декабря 45,2% взрослых получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.Обратите внимание! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.
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В оранжевую зону перешла еще одна область. "Желтых" регионов стало меньше – 13.
Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Когда может быть новая вспышка коронавируса в Украине: три сценария
Источник: РБК-Украина
В Украине возможна новая вспышка коронавируса в январе следующего года. Вызвать активный рост заболеваемости в Европе могут сезонные болезни и циркуляция нового штамма Омикрон. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что в школе рассматривают три сценария распространения коронавируса: средний, оптимистичный, пессимистичный.
Минздрав запретил больнице на Закарпатье "анонимно" вакцинировать от COVID-19
Источник: 24 канал
Медучреждение на Закарпатье, которое проводит анонимную вакцинацию, исключили из перечня больниц, которые прививают против коронавируса. По словам Виктора Ляшко, люди, у которых есть поддельный сертификат вакцинации, могут получить прививку против коронавируса, только если они добровольно признаются в содеянном и будут активно содействовать раскрытию правонарушения. Анонимные прививки, которые начали делать на Закарпатье министр здравоохранения назвал недопустимыми. Там украдкой, под псевдонимами прививают тех, кто купил фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.
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Новости о коронавирусе в мире 10 декабря
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 10 декабря в мире выявили более 268 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 49 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней составляют: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.
Штамм Омикрон редко вызывает тяжелые симптомы, – ВОЗ
Источник: ВОЗ
Случаи коронавируса в Африке почти удвоились за неделю в связи с распространением штамма Омикрон. Но количество госпитализаций в Южной Африке, где обнаружили новый вариант, остается низким.