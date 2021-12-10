Течение штамма Омикрон, когда ждать новую вспышку COVID-19: новости о коронавирусе 10 декабря

Более 45% украинцев получили хотя бы одну прививку против COVID-19. Минздрав запретил больнице на Закарпатье "анонимно" вакцинировать от COVID-19. Штамм Омикрон редко вызывает тяжелые симптомы – ВОЗ. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 10 декабря

COVID-19 в Украине: более 11 тысяч инфицировались, 442 умерли

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине выявили 11 327 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 551 пациента с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 442 человека. Количество пациентов, которые выздоровели, значительно превышает количество инфицированных – 24 456 человек.

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За все время пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 3 543 684 случая заболевания. По состоянию на 10 декабря поправились 3 158 426 человек. Вместе с тем умерли от болезни, к сожалению, 90 343 жителя страны.

Количество новых больных в регионах:

Киев – 1 472;

Винницкая область – 326;

Волынская область – 434;

Днепропетровская область – 742;

Донецкая область – 724;

Житомирская область – 336;

Закарпатская область – 404;

Запорожская область – 547;

Ивано-Франковская область – 328;

Киевская область – 576;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 121;

Львовская область – 575;

Николаевская область – 336;

Одесская область – 647;

Полтавская область – 712;

Ровненская область – 331;

Сумская область – 341;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область –424;

Херсонская область – 134;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 622;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область – 300.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала

Более 45% украинцев получили хотя бы одну прививку против COVID-19

Источник: Минздрав

Украина выполняет план вакцинации против COVID-19. По состоянию на 10 декабря 45,2% взрослых получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Оранжевую зону расширили: в одной из "желтых" областей ухудшились показатели

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.

В оранжевую зону перешла еще одна область. "Желтых" регионов стало меньше – 13.

Показатели заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Когда может быть новая вспышка коронавируса в Украине: три сценария

Источник: РБК-Украина

В Украине возможна новая вспышка коронавируса в январе следующего года. Вызвать активный рост заболеваемости в Европе могут сезонные болезни и циркуляция нового штамма Омикрон. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что в школе рассматривают три сценария распространения коронавируса: средний, оптимистичный, пессимистичный.

Минздрав запретил больнице на Закарпатье "анонимно" вакцинировать от COVID-19

Источник: 24 канал

Медучреждение на Закарпатье, которое проводит анонимную вакцинацию, исключили из перечня больниц, которые прививают против коронавируса. По словам Виктора Ляшко, люди, у которых есть поддельный сертификат вакцинации, могут получить прививку против коронавируса, только если они добровольно признаются в содеянном и будут активно содействовать раскрытию правонарушения. Анонимные прививки, которые начали делать на Закарпатье министр здравоохранения назвал недопустимыми. Там украдкой, под псевдонимами прививают тех, кто купил фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

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Новости о коронавирусе в мире 10 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 10 декабря в мире выявили более 268 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 49 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней составляют: Германия, Великобритания, Россия, Франция и Турция.

Штамм Омикрон редко вызывает тяжелые симптомы, – ВОЗ

Источник: ВОЗ

Случаи коронавируса в Африке почти удвоились за неделю в связи с распространением штамма Омикрон. Но количество госпитализаций в Южной Африке, где обнаружили новый вариант, остается низким.