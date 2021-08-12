Он отметил, что еще тогда они технически разработали возможность внедрить похожую систему, где нужно использовать QR-код. Но ни разу ее не запускали и не использовали.
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Впрочем, он думает, что все же будут использовать внутренние ковидные сертификаты. Вместе с тем, 10 августа Украина получили официальное письмо Европейской комиссии о том, что украинские электронные сертификаты прошли тестирование.
В ведомстве надеются, что в ближайшие недели уже примут решение и Европейская комиссия, и европейские партнеры для того, чтобы принимали наши сертификаты.
Технически мы уже полностью готовы. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась,
– отметил Федоров.
Кроме этого, вопрос когда закончится бета-тестирование и сертификаты станут доступными для всех, зависит от того, когда Google подтвердит приложение. Это займет не менее нескольких недель.
Что такое COVID-сертификат?
Этот документ подтверждает вакцинацию против коронавирусной болезни. В нем есть информация о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте, которая подтверждается цифровой подписью.
В международном сертификате будет указано имя, фамилия, дата рождения, название страны, выдавшей документ, уникальный номер, полная информация о вакцинации и заболевании. Взамен в украинской версии есть только имя, фото и уникальный номер.
Все зависит от Минздрава
Министр также отметил, что введение этих COVID-пропусков зависит исключительно от Министерства здравоохранения.
Михаил Федоров
"Это будет зависеть от Минздрава. Нам уже премьер-министр ставил подобную задачу – у нас даже есть несколько вариаций использования этой технологии. Нужно будет просто протестировать ее и запустить ".