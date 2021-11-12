Технология "танцующих молекул" вылечила тяжелый паралич всего за месяц

Новая технология способна восстановить тяжелые травмы спинного мозга. Эффекта удалось достичь благодаря особому супрамолекулярному движению, запускающему быструю регенерацию.

Поразительные результаты новой терапии

При тестировании на моделях мышей терапия излечила тяжелый паралич нижних конечностей через 4 недели. Теперь ученые готовы оценить перспективность метода в лечении болезни Альцгеймера, Паркинсона, инсульта и других заболеваний, поражающих мозг.

Внимание Открыли механизм, который может полностью изменить медицину

Пока травма спинного мозга в абсолютном большинстве случаев необратима, поскольку ткани спинного мозга не обладают свойствами к значительному восстановлению.

Как работает метод

Экспериментальная терапия, разработанная учеными из Северо-Западного университета, является инъекцией "танцующих" молекул в окружающие спинной мозгткани, которые благодаря особому супрамолекулярному движению запускают процесс регенерации.

Революционная разработка заключается в настройке движения молекул так, чтоб они могли находить и взаимодействовать с подвижными сенсорами.

При введении в жидком виде препарат сразу превращается в сложную сеть нановолокон , имитирующих внеклеточный матрикс спинного мозга.

, имитирующих внеклеточный матрикс спинного мозга. Непрерывное движение молекул обеспечивает условия для коммуникации и соединения с рецепторами.

В противном случае "вялые" молекулы никогда бы не вступили в контакт с рецепторами и не привели к необходимым результатам,

– объяснили авторы.

После соединения с рецепторами молекулы запускают два каскадных сигнала, имеющих решающее значение для восстановления спинного мозга.

При тестировании на моделях мышей терапия излечила тяжелый паралич нижних конечностей за четыре недели.

Ученые отметили, что после лечения наблюдалась регенерация аксонов, сократилось рубцовое повреждение ткани, восстановился уровень миелина, улучшилась функция кровеносных сосудов и выжило больше двигательных нейронов.

После выполнения всех лечебных функций происходит расщепление остатков препарата на питательные вещества для клеток, которые полностью выводятся из организма.

Перспектива нового метода

Ученые обратились к регуляторам для одобрения экспериментальной терапии в рамках пилотных клинических исследований.

Кроме травм спинного мозга, новая технология перспективна для восстановления повреждений головного мозга, поскольку ткани у них схожи.

В дальнейших исследованиях ученые намерены оценить эффективность восстановления после инсульта, лечения Паркинсона, Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза и других заболеваний.