Телевизор может помочь в диагностике аутизма

Некоторые формы расстройств аутистического спектра (РАС) довольно сложно диагностировать. В нашем исследовании японские специалисты обнаружили связь аутизма у мальчиков со склонностью проводить длительное время возле телевизора

Новое исследование аутизма

В исследовании рассматривались данные более 84 тысяч матерей и их детей, собранные в период с 2011 по 2014 годы. В этой выборке расстройства аутистического спектра диагностировали у 330 детей в возрасте от трех лет и старше (0,4%), большинство из них – мальчики (76%). В этом нет ничего удивительного, поскольку РАС диагностируется у мальчиков примерно в 4 – 5 раз чаще, чем у девочек.

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Ученые провели опрос всех матерей о том, сколько часов в день их дети смотрели телевизор, когда им был год. По результатам анкетирования детей распределили на несколько групп в зависимости от продолжительности экранного времени. Когда детям исполнилось три года, исследователи повторили анкетирование, включив туда вопрос о том, диагностировали ли детям аутизм, синдром Аспергера или первазивное расстройство.

Дети с РАС больше смотрят телевизор

В результате ученые выявили клинически значимую связь длительного экранного времени (от 2 до 4 часов) с РАС, причем только у мальчиков, хотя девочки проводили у телевизора не меньше времени.

Ученые предупредили, что эта связь не является причинно-следственной, то есть просмотр телевизора не вызывает аутизм. Однако экранное время может быть серьезным маркером РАС. Вероятно, у детей с этим расстройством могут быть интересы, социальные мотивы и сенсорный опыт, который усиливает их интерес к просмотру телевизора.

Диагностические критерии РАС включают повышенную или пониженную реактивность к сенсорным данным или необычный интерес к визуальной информации, такой как свет и движение. Таким образом, экранное время может быть эффективным индикатором РАС во время раннего скрининга,

– отметили авторы исследования.