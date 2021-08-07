Тем, кто привился Sinovac в Чили будут вводить третью дозу вакцины

В Чили начнут вводить дополнительную третью (бустерную) дозу вакцины. Ее будут колоть тем, кто уже привился китайской вакциной производства Sinovac Biotech - CoronaVac.

Дополнительная прививка против COVID-19 в Чили

Дополнительная кампания по вакцинации там начнется уже с 11 августа. Такое заявление сделал президент Чили Себастьян Пиньера.

Интересно Рекордное инфицирование: россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек

Так правительство стремится защитить население от варианта коронавируса Дельта. Сначала будут вакцинировать людей в возрасте от 55 лет и старше.

Мы решили начать усиление вакцинации для тех, кто уже получил обе дозы вакцины Sinovac,

– сказал президент.

Такое решение приняли после того, как исследование показало, что эффективность вакцины CoronaVac снизилось с 67% в период с февраля по апрель до 58,5% после повторного измерения в начале июля.

Кроме того, со следующей недели бустерную дозу вакцины AstraZeneca будут получать жители страны в возрасте от 55 лет, которые прививались до 31 марта.

. Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через пол года – год получает еще одну дополнительную – усиливающую.

Да, Чили присоединяется к Уругваю и Израилю, которые тоже объявили о третьих дозах прививок. Они не обращают внимания на призывы Всемирной организации здравоохранения о введении моратория на бустерные дозы, пока бедные страны догоняют показатели прививки.

Вакцинация в Чили