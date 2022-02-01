В связи с этим министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев относиться с пониманием к работе медицинских работников и не вызывать медицинскую бригаду, если у вас есть легкие проявления болезни. Об этом он сказал во время брифинга.

К слову Нагрузка есть, но медицинская система выдерживает, – Ляшко

Нагрузка на медсистему растет

По его словам, сейчас в Украине уже четвертую неделю подряд растет количество случаев COVID-19. Соответственно увеличивается и нагрузка на работников первичного уровня оказания медицинской помощи и работников экстренной медицинской помощи.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Поэтому прошу с пониманием относиться к тому, что семейный врач, возможно, не с первого раза ответит на ваш телефонный звонок, а диспетчер экстренной медицинской помощи ответит, что само по себе наличие температуры или кашля, не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации".

Ранее глава Минздрава отмечал, что нагрузка и в самом деле существует, однако медицинская система ее пока выдерживает. Все это на фоне того, что меньшее количество пациентов находится в тяжелом состоянии, если сравнивать с предыдущей волной.

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние данные

В Украине за прошедшие сутки выявили 30 768 новых случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 2 069 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 192 пациента. Зато выздоровели – 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 4 095 263 человека.

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