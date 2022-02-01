Температура или кашель: Ляшко сказал, когда не следует вызывать скорую
Источник:24 канал
В Украине значительно увеличилось количество больных коронавирусом, поэтому возросла нагрузка на врачей первичного медицинского звена.
В связи с этим министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев относиться с пониманием к работе медицинских работников и не вызывать медицинскую бригаду, если у вас есть легкие проявления болезни. Об этом он сказал во время брифинга.
К слову Нагрузка есть, но медицинская система выдерживает, – Ляшко
Нагрузка на медсистему растет
По его словам, сейчас в Украине уже четвертую неделю подряд растет количество случаев COVID-19. Соответственно увеличивается и нагрузка на работников первичного уровня оказания медицинской помощи и работников экстренной медицинской помощи.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Поэтому прошу с пониманием относиться к тому, что семейный врач, возможно, не с первого раза ответит на ваш телефонный звонок, а диспетчер экстренной медицинской помощи ответит, что само по себе наличие температуры или кашля, не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации".
Ранее глава Минздрава отмечал, что нагрузка и в самом деле существует, однако медицинская система ее пока выдерживает. Все это на фоне того, что меньшее количество пациентов находится в тяжелом состоянии, если сравнивать с предыдущей волной.
Ситуация с коронавирусом в Украине: последние данные
- В Украине за прошедшие сутки выявили 30 768 новых случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 2 069 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 192 пациента. Зато выздоровели – 8 835 человек.
- За все время пандемии в Украине заболело 4 095 263 человека.
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