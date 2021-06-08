Щеплення виконувались 448 мобільними бригадами й у 522 пунктах щеплення. Відомо, що найбільше щеплень за добу провели у Києві.

До теми Які медичні засоби можна взяти із собою в літак: правильна аптечка

Впродовж 7 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 660,

Coronavac – 21 652,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 25 029,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 820.

Загальна картина вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 284 145 громадян. 1 284 143 з них отримали першу дозу препарату.

Натомість повністю імунізовані, тобто ті, які отримали вже 2 ін'єкції – 152 142 людини.

Загалом в країні провели 1 436 285 щеплень проти коронавірусу.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 069,

Щеплено вакциною Coronavac – 240 831,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 203 887,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 351 968,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 08 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 653 525 людей.

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