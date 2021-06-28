А вот вторую, завершающую дозу, ввели 7 590 людям. Это означает, что они уже закончили курс иммунизации.
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Прививка выполнялась 23 мобильными бригадами, в 241 пункте прививки и в 83 центрах вакцинации.
В течение 27 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Coronavac – 11 744,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 6 367,
- AstraZeneca – 520.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 904 880 человек. 1 904 878 из них получили 1 дозу, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 579 888 граждан.
Всего в стране провели 2 484 766 прививок.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 552 065,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 507 213,
- Привито вакциной AstraZeneca – 358 025,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
По состоянию на 27 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.