Темпы COVID-вакцинации выросли: сколько украинцев сделали прививки за минувшие сутки

За минувшие сутки, 7 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 48 161 человека. 43 137 из них получили первую дозу вакцины, а вот остальным 5 024 людям ввели уже вторую дозу препарата.

Прививки выполнялись 448 мобильными бригадами и в 522 пунктах прививки. Известно, что больше всего прививок за сутки провели в Киеве.

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В течение 7 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 660,

Coronavac – 21 652,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 25 029,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 820.

Общая картина вакцинации в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 284 145 граждан. 1 284 143 из них получили первую дозу препарата.

Зато полностью иммунизированы, то есть те, которые получили уже 2 инъекции – 152 142 человека.

Всего в стране провели 1 436 285 прививок против коронавируса.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 069,

Привито вакциной Coronavac – 240 831,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 203 887,

Привито вакциной AstraZeneca – 351 968,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 08 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 653 525 человек.