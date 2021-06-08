Темпы COVID-вакцинации выросли: сколько украинцев сделали прививки за минувшие сутки

За минувшие сутки, 7 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 48 161 человека. 43 137 из них получили первую дозу вакцины, а вот остальным 5 024 людям ввели уже вторую дозу препарата.
Прививки выполнялись 448 мобильными бригадами и в 522 пунктах прививки. Известно, что больше всего прививок за сутки провели в Киеве.
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В течение 7 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 660,
- Coronavac – 21 652,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 25 029,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 820.
Общая картина вакцинации в Украине
От начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 284 145 граждан. 1 284 143 из них получили первую дозу препарата.
Зато полностью иммунизированы, то есть те, которые получили уже 2 инъекции – 152 142 человека.
Всего в стране провели 1 436 285 прививок против коронавируса.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 069,
- Привито вакциной Coronavac – 240 831,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 203 887,
- Привито вакциной AstraZeneca – 351 968,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
По состоянию на 08 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 653 525 человек.Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.