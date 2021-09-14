Темпы ускоряются, – Ганиченко о том, когда ожидать пика заболеваний COVID-19

Увеличение количества заболеваний коронавирусной инфекции в Украине происходит в течение последних 8 недель. В Киевской школе экономики до середины сентября не называли это вспышкой, поскольку темпы были действительно медленными.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. Он отметил, что сейчас в Украине наблюдается наибольшее количество госпитализаций за последние 2 месяца.

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"Видим, что темпы ускоряются. Заболеваемость растет в плане выявленных случаев примерно на 50% в неделю. Это достаточно большие темпы, которые начинают отвечать тем взрывным темпам, которые показывала Европа еще 2 месяца назад", – отметил Ганиченко.

От чего будет зависеть вспышка заболеваний

Эксперт KSE сообщил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией будет в период со второй половины октября до конца ноября. Также это будет зависеть от того, с какой интенсивностью будет распространяться болезнь в Украине из-за штамма вируса Дельта.

Будет зависеть от того, как оперативно государство будет реагировать на такой рост. Удастся ли адаптивным карантином сдержать заболеваемость,

– сказал Ганиченко.

По его словам, от этих факторов зависит введут ли локдаун. Также к факторам можно добавить темпы вакцинации.

Юрий Ганиченко о распространении коронавирусной инфекции в Украине: смотрите видео

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