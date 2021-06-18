Темпы вакцинации должны возрасти, – инфекционист об ослаблении ограничений касательно COVID-19

В Украине продлили карантин, связанный с пандемией COVID-19. Некоторые ограничения все-таки ослабили, однако они до сих пор остаются важными.

Об этом рассказал инфекционист Виктор Петров. Он отметил, что украинцам надоел карантин и масочный режим, поэтому в вопросе ограничений по COVID-19 нужно найти так называемую золотую середину – чтобы было безопасно с эпидемиологической стороны, и чтобы людям было комфортно общаться между собой.

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"Надо понимать, что темпы вакцинации должны значительно вырасти. Все украинцы, которые заботятся о себе, своих семьях, должны прививаться – проконтролировать своих близких, которые, возможно, более легкомысленно к этому относятся, и смотивировать их сделать прививки для того, чтобы не болеть осенью", – сказал Петров.

Появился более опасный вариант коронавируса – Delta

Инфекционист отметил, что выявлять новые случаи инфицирования коронавирусом будут, однако важным является именно предотвращение осложнений.

"Учитывая активность штамма Delta, который более опасен для лиц трудоспособного возраста – от 30 лет, то есть в группу риска попадает довольно молодой возраст – поэтому следовало бы в больших скоплениях людей – 24 канал) придерживаться карантинных ограничений", – пояснил Виктор Петров.

По его мнению, украинцам стоит сделать прививку против коронавируса как можно быстрее и следить за рекомендациями правительства и медиков в отношении мер безопасности.

Виктор Петров об ослаблении карантинных ограничений: смотрите видео