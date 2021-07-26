Зато остальные 9907 человек получили вторую дозу препарата. Это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.
Днем ранее Вакцинация в Украине: за сутки привили более 71 тысячи человек
Прививки выполнялись 165 мобильными бригадами, в 298 пунктах прививки и в 329 центрах вакцинации.
В течение 25 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Coronavac – 15 138,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 15 681,
- Moderna – 17 258,
- AstraZeneca – 980.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 099 711 граждан. 3 099 709 из них получили 1 дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 712 791 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).
Всего в кране провели 4 812 500 COVID-прививок.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 964 394,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 166 678,
- Привито вакциной AstraZeneca – 364 273,
- Moderna – 116 720,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал