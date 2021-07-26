Зато остальные 9907 человек получили вторую дозу препарата. Это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.

Днем ранее Вакцинация в Украине: за сутки привили более 71 тысячи человек

Прививки выполнялись 165 мобильными бригадами, в 298 пунктах прививки и в 329 центрах вакцинации.

В течение 25 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 15 138,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 15 681,

Moderna – 17 258,

AstraZeneca – 980.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 099 711 граждан. 3 099 709 из них получили 1 дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 712 791 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в кране провели 4 812 500 COVID-прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 964 394,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 166 678,

Привито вакциной AstraZeneca – 364 273,

Moderna – 116 720,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал