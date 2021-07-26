Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине несколько снизились

За минувшие сутки, 25 июля, в Украине против коронавируса вакцинировали 49 057 человек. 39 150 из них получили первую дозу вакцины.

Зато остальные 9907 человек получили вторую дозу препарата. Это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.

Днем ранее Вакцинация в Украине: за сутки привили более 71 тысячи человек

Прививки выполнялись 165 мобильными бригадами, в 298 пунктах прививки и в 329 центрах вакцинации.

В течение 25 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 15 138,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 15 681,

Moderna – 17 258,

AstraZeneca – 980.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 3 099 711 граждан. 3 099 709 из них получили 1 дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 712 791 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в кране провели 4 812 500 COVID-прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 964 394,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 166 678,

Привито вакциной AstraZeneca – 364 273,

Moderna – 116 720,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал