Так, вчера прививки против COVID-19 получили 177 765 украинцев. 133 251 человек получил первую дозу, остальные 44 514 человек – вторую дозу вакцины, завершающую дозу препарата.

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Прививки проводились 844 мобильными бригадами по иммунизации, а также в 2 560 пунктах прививки и в 442 центрах вакцинации населения.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса сделали 10 156 229 жителей страны. 10 156 227 человек сделали по меньшей мере одну дозу вакцины.

Вместо этого полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

В общей сложности в стране провели 17 577 773 COVID-прививки.

Какие вакцины использовались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 006 348,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 213 193,

AstraZeneca – 1 326 779,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1102042.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала