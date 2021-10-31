Темпы вакцинации в Украине снизились почти вдвое
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 30 октября, в Украине против коронавируса вакцинировали более 177 тысяч человек. Это почти вдвое меньше, чем в позапрошлые сутки, когда в стране сделали 317 тысяч прививок.
Так, вчера прививки против COVID-19 получили 177 765 украинцев. 133 251 человек получил первую дозу, остальные 44 514 человек – вторую дозу вакцины, завершающую дозу препарата.
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Прививки проводились 844 мобильными бригадами по иммунизации, а также в 2 560 пунктах прививки и в 442 центрах вакцинации населения.
94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса сделали 10 156 229 жителей страны. 10 156 227 человек сделали по меньшей мере одну дозу вакцины.
Вместо этого полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них двое получили одну дозу за границей).
В общей сложности в стране провели 17 577 773 COVID-прививки.
Какие вакцины использовались:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 006 348,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 213 193,
- AstraZeneca – 1 326 779,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1102042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала