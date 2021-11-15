Так, в воскресенье прививку против коронавируса сделали 97 373 украинца. Между тем в субботу и пятницу – 145 241 и 299 854 соответственно.
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Как проводилась вакцинация в воскресенье
Прививки проводилось 586 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 546 пунктах прививки и в 448 центрах вакцинации населения.
Из 97 373 реципиентов 41 083 получили первую дозу противокоронавирусной вакцины, а остальные 56 290 человек – завершающую, вторую дозу препарата.
Сколько украинцев уже привились против COVID-19
С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в стране вакцинировали 12 228 644 человека. 12 228 642 гражданина получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек.
Всего в Украине провели 20 950 877 COVID-прививок (и первой, и второй дозами). При этом использовались следующие препараты:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 947 411,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 144 651,
- AstraZeneca – 1 515 682,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 113 033.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал