Темпы вакцинации в Украине на выходных значительно снизились: детальная статистика

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине против коронавируса вакцинировали более 90 тысяч человек. Это меньше, чем в позапрошлые сутки и значительно меньше, чем в пятницу.

Так, в воскресенье прививку против коронавируса сделали 97 373 украинца. Между тем в субботу и пятницу – 145 241 и 299 854 соответственно.

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Как проводилась вакцинация в воскресенье

Прививки проводилось 586 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 546 пунктах прививки и в 448 центрах вакцинации населения.

Из 97 373 реципиентов 41 083 получили первую дозу противокоронавирусной вакцины, а остальные 56 290 человек – завершающую, вторую дозу препарата.

Сколько украинцев уже привились против COVID-19

91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в стране вакцинировали 12 228 644 человека. 12 228 642 гражданина получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек.

Всего в Украине провели 20 950 877 COVID-прививок (и первой, и второй дозами). При этом использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 947 411,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 144 651,

AstraZeneca – 1 515 682,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 113 033.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал