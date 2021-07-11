Темпы вакцинации в Украине значительно выросли: какая ситуация по городам

Министерство Здравоохранения сыплет положительными новостями – более миллиона полностью вакцинированных от коронавируса в Украине. Почти 3 с половиной миллионов доз вакцины введены в целом.

Отмечают, что вакцинальная кампания от COVID-19 продолжает наращивать темп. В частности, из-за увеличения сети центров вакцинации.

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На Кировоградщине стало больше центров вакцинации

На Кировоградщине увеличили количество центров массовой вакцинации населения от коронавируса. Вместо одного – теперь там сразу 6.

Желающих прививаться там принимают в пятницу и выходные. В другие дни уколы горожанам делают в стационарных пунктах прививки. Таких в пределах Кропивницкого тоже 6. Чтобы попасть на вакцинацию, пациентам рекомендуют предварительно обратиться к семейному врачу или позвонить в регистратуру в поликлинике.

Обязательный медосмотр

На вакцинацию людей приглашают в одиночку. Сначала пациенты подписывают согласие на прививку. Уколу предшествует обязательный медосмотр. Желающим вакцинироваться медики измеряют давление и сатурацию. Кроме того, интересуются о наличии хронических недугов и аллергии.

Основные противопоказания – это беременность и кормление грудью, и наличие острых респираторных заболеваний,

– подчеркнула медсестра Татьяна Даниленко.

Темпы вакцинации ускорились

С июня 2021 года темпы вакцинации существенно ускорились, как констатируют врачи. Ежедневно делают до полутора сотен прививок. Помимо прямых обязанностей, медикам вакцинальных бригад часто приходится быть еще и хорошими психологами. Поскольку заявлений и вопросов у пациентов хоть отбавляй.

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"Люди интересуются, когда будет следующая, кто их будет приглашать, какие могут быть побочные действия, какие хронические заболевания являются противопоказанием для прививки", – сказала главный врач Лариса Свириденко.

Как вакцинируют в Кривом Роге

В Кривом Роге горожан вакцинируют в трех амбулаториях. Людей здесь принимают с 9 до 13 часов. В амбулатории центра первичной медико-санитарной помощи № 4 прививают препаратом CoronaVac.

Ажиотажа желающих не наблюдается, но в течение дня в стенах медучреждения вакцину получают с полсотни человек. Во избежание очередей людей просят записываться на процедуру заранее.

Нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код. Это необходимо для того, чтобы идентифицировать пациента в системе.

"Если, например, у вас даже нет декларации, или вы прибыли из другого города и находитесь сейчас здесь, то вы можете посетить пункт прививки и получить вакцинацию. Но желательно все-таки записаться, чтобы не создавать очереди", – отметил заместитель главного врача Александр Задорожный.

С начала кампании по 2 прививки уже сделали 15 тысяч криворожан. Всего в городе провакцинировано почти 60 тысяч жителей.

План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Вакцинация в Тернополе

На Тернопольщине в эти выходные дополнительно открыли еще 4 временных центра вакцинации. Пункты прививок разместят в крупнейших районных городах. Вакцинироваться бесплатно жители Тернопольщины смогут в:

Кременцы;

Чертовы;

Бережанах;

Залещиках.

Пункты будут работать в субботу и в воскресенье с 10 до 18 часов. Прививать от коронавируса будут вакциной CoronaVac. За выходные планируют иммунизировать почти 4 тысячи человек, которые предварительно зарегистрировались в системе "Дия" на очередь по прививке.

Всего в Тернопольской области вакцинировано более 78 тысяч человек.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала