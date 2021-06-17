Темпы вакцинации: за сутки привито 76 538 украинцев

В Украине за минувшие сутки, 16 июня, 76 538 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу препарата получили 50 818 людей, полностью иммунизированы – 25 720 человек.

В течение суток работали 679 мобильных бригад и 933 пункта прививки.

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По состоянию на 15 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 205 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 1 594 083 человека, из них получили 1 дозу – 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 313 604 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 1 907 685 прививок.

В течение 16 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 210,

Coronavac – 19 864,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 33 256,

AstraZeneca – 23 208.

Отметим, в Украине выросло количество желающих вакцинироваться против коронавируса, но доля тех, кто не планирует иммунизацию – все еще преобладает. С 51,5% до 43% уменьшилась доля украинцев, которые не хотят вакцинироваться против COVID-19.

И наоборот выросло с 12% до 19% количество тех, кто хочет прививаться в ближайшем будущем или уже вакцинировался.