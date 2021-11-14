Вакцинация в Украине

Так, за предыдущие сутки 145 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека.

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Прививки проводили:

790 мобильных бригад по иммунизации;

2 921 пункт прививки;

459 центров вакцинации населения.

Вместе с тем, 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины, как в очередной раз отметили в Минздраве.

Сколько в целом сделали прививок

С начала вакцинальной кампании привили 12 187 561 человека, из них:

получили одну дозу – 12 187 559 людей;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 20 853 504 прививки (и первой, и второй дозами).

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Какими препаратами прививали украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 931 456,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 125 231,

AstraZeneca – 1 512 621,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 110 386.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала