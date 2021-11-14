Вакцинация в Украине
Так, за предыдущие сутки 145 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека.
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Прививки проводили:
- 790 мобильных бригад по иммунизации;
- 2 921 пункт прививки;
- 459 центров вакцинации населения.
Вместе с тем, 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины, как в очередной раз отметили в Минздраве.
Сколько в целом сделали прививок
С начала вакцинальной кампании привили 12 187 561 человека, из них:
- получили одну дозу – 12 187 559 людей;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 20 853 504 прививки (и первой, и второй дозами).
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Какими препаратами прививали украинцев:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 931 456,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 125 231,
- AstraZeneca – 1 512 621,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 110 386.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала