Темпы вакцинации: за сутки против COVID-19 прививали почти 150 тысяч украинцев

14 ноября 2021 , 08:52
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Источник:

Минздрав

За сутки 13 ноября в Украине почти 150 тысяч человек вакцинировали против коронавируса. Всего прививали за все время более 12 миллионов человек.

Вакцинация в Украине

Так, за предыдущие сутки 145 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека.

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Прививки проводили:

  • 790 мобильных бригад по иммунизации;
  • 2 921 пункт прививки;
  • 459 центров вакцинации населения.

Вместе с тем, 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины, как в очередной раз отметили в Минздраве.

Сколько в целом сделали прививок

С начала вакцинальной кампании привили 12 187 561 человека, из них:

  • получили одну дозу – 12 187 559 людей;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 20 853 504 прививки (и первой, и второй дозами).

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Какими препаратами прививали украинцев:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 3 931 456,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 125 231,
  • AstraZeneca – 1 512 621,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 110 386.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська