Всего более 22 миллионов прививок от COVID-19 сделали с начала вакцинальной кампании в Украине. Об этом свидетельствует обновленная статистика Министерства здравоохранения.

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Ситуация за сутки

Так, за сутки 18 ноября, в Украине 294 320 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы, то есть получили вторую прививку – 191 463 человека.

Прививки проводились 1 085 мобильными бригадами по иммунизации, 3 254 пунктами прививки и 455 центрами вакцинации населения.

Внимание! В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антискользящей вакцины.

Общая картина вакцинаций

С начала вакцинальной кампании привили 12 657 192 человека, из них:

получили одну дозу – 12 657 190 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека (двое из них вакцинировались за рубежом).

Всего провели 22 105 972 прививки (и первой, и второй дозами).

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Какие препараты использовать

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 129 066,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 324 177,

AstraZeneca – 1 542 945,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 153 137.

Как записаться на вакцинацию Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае можно просто прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал