Новый адаптивный карантин в Украине – с обновленными индикаторами – начал действовать с полуночи 24 февраля, ведь вступило в силу соответствующее постановление правительства. Территорию страны делят на 4 уровни опасности – красный, оранжевый, желтый и зеленый.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о текущей эпидемической ситуации по COVID-19 в Ивано-Франковской области. Прежде всего он напомнил, что с 26 февраля там будет действовать красный уровень опасности.

Важно На Прикарпатье с 26 февраля будет действовать красная карантинная зона: какие ограничения

Ситуация с коронавирусом на Прикарпатье: что рассказал Ляшко

По словам Виктора Ляшко, в Ивано-Франковской области зафиксирован " высокий коэффициент обнаружения новых случаев среди общего количества исследований". Речь идет о 25 – 27%.

Кроме того, уровень госпитализаций за прошедшую неделю вдвое превышает предельный показатель в 60 человек на 100 тысяч населения.

Ивано-Франковская область – единственный регион Украины, где более 50% коек с кислородом заняты, и это уже "с учетом дополнительно развернутых".

"Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%", – подчеркнул Ляшко. Ежедневно госпитализируют на 50 – 60% больше пациентов, чем выписывают.

Нагрузка на систему здравоохранения Ивано-Франковской области – стабильно высокая. Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Сейчас вспышка имеет локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению,

– подытожил Виктор Ляшко.

Среди других регионов, где заболеваемость ощутимо растет, главный санврач назвал Закарпатскую, Черновицкую и Винницкую области. Подробнее о показателях, по которым это определяют – читайте на сайте Министерства здравоохранения.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала