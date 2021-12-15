Теория заговора от российского вирусолога

По его словам, вирус создали англичане, чтобы прекратить сейчас пандемию. Потому что теперь "настало время каких-то решительных перемен в мире".

Читайте также: Как тренировать иммунитет: полезные советы для улучшения защиты организма

Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, когда вирус эволюционировал... Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезонного коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме – это никто не может объяснить,

– сказал Чумаков.

По его мнению, это могло бы объяснить то, что штамм оказался ослабленным. Чумаков предположил, что это могло быть сделано с "аналитическими" или иными целями.

Чумаков отметил, что коэффициент распространения штамма Омикрон составляет 3,5, тогда как варианта Дельта – 0,85. При этом преимущественно люди легко переносят заражение новым штаммом.

С этими словами не соглашаются другие ученые

С версией Петра Чумакова не согласились другие его коллеги. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил, что не видит доказательств того, что штамм создали искусственно.

Это нормальный ход развития событий, когда вирус накапливает мутации, потихоньку ослабевает. Не вижу я там ни одной человеческой руки. Любой вирус так или иначе существует в форме множества вариантов. Конечно, через два-три десятилетия вирус должен адаптироваться в человеческой популяции.

Вирусолог Алексей Аграновский также не считает, что речь может идти об искусственном происхождении Омикрона. По его словам, появление новых вариантов SARS-CoV-2 – это скорее подтверждение версии о его природном происхождении, поскольку такое развитие событий подтверждает изменчивость вируса.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 77 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео