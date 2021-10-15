Детали исследования

Команда проанализировала 144 препарата, которые чаще всего назначают врачи, и их влияние на 27 наиболее распространенных штаммов бактерий, населяющих кишечник.

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первый этап

Сначала ученые обнаружили, что антибиотики из семейства тетрациклинов и макролидов не только останавливали рост полезных бактерий (бактериостатическое действие), но и приводили к их гибели.

Примерно половина штаммов бактерий погибли после воздействия тетрациклина и макролидов. До сих пор считали, что они обладают только бактериостатическим действием.

Три наиболее часто используемых антибиотика: доксициклин, эритромицин и азитромицин – привели к гибели нескольких штаммов бактерий, а рост остальных был временно подавлен.

Это может объяснить серьезные нарушения в составе микробиоты пациентов после приема данных антибиотиков,

– отметили авторы.

второй этап

Ученые анализировали эффект 1200 уже одобренных для человека препаратов, чтобы найти в них "противоядие" антибиотикам.

В ходе исследования ученым действительно удалось найти такие антидоты, которые при комбинированном приеме защищали некоторые бактериальные штаммы от гибели, одновременно не снижая эффективность антибиотиков против патогенных бактерий.

Разумеется, ни один антидот не может полностью сохранить биоразнообразие микробиоты после антибиотика, но снизить токсический эффект ему под силу.

Перспектива исследования

Результаты открывают новые возможности для разработки персонализированных стратегий антибактериальной терапии.

Теперь ученые проводят дальнейшие эксперименты, чтобы точно определить комбинации и дозировки препаратов для оптимальной защиты микробиоты кишечника.