Теперь официально: в Австрии будут штрафовать невакцинированных граждан на тысячи евро

В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации против COVID-19. Теперь уклоняющимся от прививок грозит штраф.

Соответствующий закон одобрил парламент. Перед этим его подписал президент Республики и канцлер.

Внимание Дополнительную дозу COVID-вакцины получили более 20 тысяч человек: актуальная статистика прививок

Что известно об обязательной вакцинации в Австрии

Согласно закону, вакцинация будет обязательной для граждан страны старше 18 лет. Исключение – граждане до 18 лет, беременные и лица, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.

У всех остальных непривитых жителей страны будет время до 15 февраля. Они получат письма с призывом вакцинироваться. С того времени будет месяц, чтобы привиться.

Что грозит уклонникам

Наказывать начнут уже с 15 марта 2022 года. Тем, кто будет уклоняться от обязательной прививки – грозит штраф от 600 до 3 600 евро.

Тюремный срок законопроектом не предусмотрен.

А уже с апреля станут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации. Согласно документу, требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года.

К слову Уже не впервые: в самом большом центре вакцинации Вены подрабатывали COVID-сертификаты

Предпосылки