Теперь официально: в Австрии будут штрафовать невакцинированных граждан на тысячи евро
Источник:Der Standard
В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации против COVID-19. Теперь уклоняющимся от прививок грозит штраф.
Соответствующий закон одобрил парламент. Перед этим его подписал президент Республики и канцлер.
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Что известно об обязательной вакцинации в Австрии
Согласно закону, вакцинация будет обязательной для граждан страны старше 18 лет. Исключение – граждане до 18 лет, беременные и лица, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.
У всех остальных непривитых жителей страны будет время до 15 февраля. Они получат письма с призывом вакцинироваться. С того времени будет месяц, чтобы привиться.
Что грозит уклонникам
Наказывать начнут уже с 15 марта 2022 года. Тем, кто будет уклоняться от обязательной прививки – грозит штраф от 600 до 3 600 евро.Внимание! Тюремный срок законопроектом не предусмотрен.
А уже с апреля станут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации. Согласно документу, требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года.
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Предпосылки
- Верхняя палата парламента Австрии одобрила законопроект об обязательной вакцинации 20 января 2022 года.
- Законопроект поддержали 47 депутатов. Против проголосовали 12, воздержались – 2.
- Уже 3 февраля был одобрен сам закон об обязательной вакцинации против коронавируса для взрослого населения.