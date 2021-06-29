Теперь официально: новейший штамм коронавируса Дельта Плюс уже в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в Россию проник новый штамм коронавируса Дельта Плюс. Считается, что эта форма вируса еще заразнее.

Известно, что первой инфицированной штаммом Дельта Плюс в России стала женщина. Она перенесла болезнь в легкой форме.

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По России хочу объяснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе – мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это действительно вариант Дельта Плюс,

– заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она также призвала россиян иммунизироваться против коронавируса, ведь это крайне важно.

Заметим, что первой о том, что в России появился штамм Дельта Плюс, рассказала заместитель директора петербургского научного исследовательского института гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

В Роспотребнадзоре тогда заявили, что им ничего об этом неизвестно и они скептически настроены к таким сообщениям. Но все же начали проверку.

Что известно о новейшем штамме Дельта Плюс: