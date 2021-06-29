Теперь официально: новейший штамм коронавируса Дельта Плюс уже в России
Источник:РБК
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в Россию проник новый штамм коронавируса Дельта Плюс. Считается, что эта форма вируса еще заразнее.
Известно, что первой инфицированной штаммом Дельта Плюс в России стала женщина. Она перенесла болезнь в легкой форме.
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По России хочу объяснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе – мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это действительно вариант Дельта Плюс,
– заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Она также призвала россиян иммунизироваться против коронавируса, ведь это крайне важно.
Заметим, что первой о том, что в России появился штамм Дельта Плюс, рассказала заместитель директора петербургского научного исследовательского института гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
В Роспотребнадзоре тогда заявили, что им ничего об этом неизвестно и они скептически настроены к таким сообщениям. Но все же начали проверку.
Что известно о новейшем штамме Дельта Плюс:
- Штамм Дельта Плюс имеет дополнительную мутацию K417N в спаечном белке. Такая же мутация есть в штамме Бета, который впервые обнаружили в Африке. Считается, что эта мутация способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.
- Является ли Дельта Плюс более заразным или смертоносным вариантом SARS-CoV-2 пока неизвестно. Сейчас этот вариант вызывает интерес ученых, но его пока не классифицируют как таковой, который "вызывает беспокойство".
- Старший брат варианта Дельта Плюс, вариант Дельта, достаточно опасен. Он вдвое заразнее, чем первоначальный вариант с Уханя, и увеличивает риск тяжелого течения болезни.
- Между тем Дельта Плюс зарегистрировали в 10 странах: Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.