Владимир Зеленский подписал закон, который дает Украине возможность получать вакцины против COVID-19 по программе COVAX. Документ разработан на основании рекомендации ВОЗ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 9 – 2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства" № 1353-IX. Парламент принял его 19 марта 2021.

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Что дает этот закон

Закон дает Украине возможность получить вакцины против коронавируса по программе механизма COVAX.

Согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, имеет право от имени Украины принимать обязательства, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

В частности, речь идет об освобождении от ответственности за любые последствия вакцин производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение препаратов происходило в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями.

В случае последствий государство выплачивает пострадавшему компенсации в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

Всего, согласно условиям сотрудничества с международной организацией COVAX, Украина получит 1,7 миллиона доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer.