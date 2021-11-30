Теперь все взрослые в США должны получить бустер против COVID-19

В центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что теперь все взрослые американцы должны получить бустерные (дополнительные) дозы вакцины против коронавируса.

Бустер для всех

Усиленные рекомендации по прививкам касаются всех лиц в возрасте от 18 лет. Ревакцинацию нужно пройти через полгода или 2 месяца в зависимости от вакцины.

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В частности, через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna или через 2 месяца после начальной вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson.

Там отметили, что недавнее появление штамма Омикрон "еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19".

Предыстория

Неделю назад регуляторы США расширили право на бустерные прививки COVID-вакцинами всем взрослым.

CDC заявляли, что американцы старше 50 лет, а также лица в возрасте от 18 лет, которые проживают в учреждениях длительного ухода, должны получить ревакцинацию. Тогда как остальные взрослые могут сделать это, исходя из своего индивидуального риска.

Сейчас 58% американцев полностью вакцинированы. В то же время в стране – больше всего в мире случаев заболеваемости и смертей от коронавируса.