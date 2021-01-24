Ученые разработали технологию фототерапии, которая может значительно повысить эффективность лечения рака. Терапия уменьшает боль от химиетерапии и минимизирует ее побочные эффекты.

Ученые Исследовательского центра Theragnosis разработали фототерапевтический агент, который обещает полное уничтожение раковых клеток без побочных эффектов. Он предусматривает лишь одну инъекцию и повторную фототерапию.

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Принцип действия агента

Технология фототерапии, метод лечения рака с использованием света, вводит фотосенсибилизатора, который разрушает раковые клетки с помощью лазера, который накапливается только в раковых тканях.

Важно! Такая технология работает лучше лучевой терапии или общей химиетерапии, ведь не повреждает ткани, которые окружают раковые клетки.

Подводные камни

Действие обычных фотосенсибилизаторов длится всего один сеанс, поэтому их необходимо вводить каждый раз, когда процедура лечения повторяется.

Кроме того, фотосенсибилизатора обладает способностью накапливаться в глазах и коже людей, что в частности провоцирует повышенную светочувствительность — пациентов следует изолировать от солнечного света и ламп.

Перспектива фототерапии

Фотосенсибилизатор не только влияет исключительно на раковые клетки, но и не токсичен — все органы и здоровые ткани остаются в норме.

Благодаря одной инъекции пациент сможет получать повторные сеансы фототерапии, не опасаясь побочных эффектов после лечения, до полного удаления раковых клеток из организма.