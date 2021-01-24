Терапия, без побочных эффектов полностью убивает рак: новый фототерапевтический агент
Ученые разработали технологию фототерапии, которая может значительно повысить эффективность лечения рака. Терапия уменьшает боль от химиетерапии и минимизирует ее побочные эффекты.
Ученые Исследовательского центра Theragnosis разработали фототерапевтический агент, который обещает полное уничтожение раковых клеток без побочных эффектов. Он предусматривает лишь одну инъекцию и повторную фототерапию.
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Принцип действия агента
Технология фототерапии, метод лечения рака с использованием света, вводит фотосенсибилизатора, который разрушает раковые клетки с помощью лазера, который накапливается только в раковых тканях.
Подводные камни
Действие обычных фотосенсибилизаторов длится всего один сеанс, поэтому их необходимо вводить каждый раз, когда процедура лечения повторяется.
Кроме того, фотосенсибилизатора обладает способностью накапливаться в глазах и коже людей, что в частности провоцирует повышенную светочувствительность — пациентов следует изолировать от солнечного света и ламп.
Перспектива фототерапии
Фотосенсибилизатор не только влияет исключительно на раковые клетки, но и не токсичен — все органы и здоровые ткани остаются в норме.
Благодаря одной инъекции пациент сможет получать повторные сеансы фототерапии, не опасаясь побочных эффектов после лечения, до полного удаления раковых клеток из организма.
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