Швейцарские исследователи из Фрибургского университета обнаружили, что свет положительно влияет на настроение. Выводы исследователей согласуются с данными во время лечения пациентов с расстройствами настроения, но механизмы этого влияния еще непонятные до конца.

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По мнению ученых, светотерапия эффективна для лечения людей с сезонным аффективным расстройством (SAD) в определенный интервал в течение суток.

И хотя осенне-зимняя хандра знакома почти всем, SAD выделяют в отдельную категорию, ведь его симптомы похожи на депрессию.

Ученые уже знали, что светотерапия для людей с SAD более эффективна утром, чем вечером. Поэтому решили изучить эту особенность на моделях мышей. Грызунов подвергали воздействию света в разное время в течение ночи, а затем ученые оценивали поведение грызунов.

Результаты исследования:

Оказалось, что терапия светом с 2:00 до рассвета оказывала антидепрессивный эффект. Импульс света активировал в мозге ген циркадных ритмов Period1, который влияет на настроение.

Другие интервалы не показали каких-либо изменений в мозге.

Удаление гена Period1 нейтрализовало любой положительный эффект от светотерапии.

Это означает, что активация гена Period1 является ключом для регуляции настроения светом. Теперь ученым осталось разобраться в этом механизме подробнее, чтобы определить весь путь, который приводит к коррекции симптомов.