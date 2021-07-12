Терапия светом улучшает симптомы депрессии

Оказалось, что свет активирует определенный ген, который регулирует циркадные ритмы и тем самым улучшает настроение. И хотя результаты исследования достаточно убедительны, ученые пока не смогли разгадать полный механизм влияния света на депрессию.

Швейцарские исследователи из Фрибургского университета обнаружили, что свет положительно влияет на настроение. Выводы исследователей согласуются с данными во время лечения пациентов с расстройствами настроения, но механизмы этого влияния еще непонятные до конца.

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По мнению ученых, светотерапия эффективна для лечения людей с сезонным аффективным расстройством (SAD) в определенный интервал в течение суток.

И хотя осенне-зимняя хандра знакома почти всем, SAD выделяют в отдельную категорию, ведь его симптомы похожи на депрессию.

Ученые уже знали, что светотерапия для людей с SAD более эффективна утром, чем вечером. Поэтому решили изучить эту особенность на моделях мышей. Грызунов подвергали воздействию света в разное время в течение ночи, а затем ученые оценивали поведение грызунов.

Результаты исследования:

Оказалось, что терапия светом с 2:00 до рассвета оказывала антидепрессивный эффект. Импульс света активировал в мозге ген циркадных ритмов Period1, который влияет на настроение.

Другие интервалы не показали каких-либо изменений в мозге.

Удаление гена Period1 нейтрализовало любой положительный эффект от светотерапии.

Это означает, что активация гена Period1 является ключом для регуляции настроения светом. Теперь ученым осталось разобраться в этом механизме подробнее, чтобы определить весь путь, который приводит к коррекции симптомов.