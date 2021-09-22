Терапия светом во время беременности влияет на развитие плода

Между светом и развитием мозга плода обнаружили связь. Данные представили ученые из США под руководством команды шведских ученых из Университета Умео.

В будущем влияние светом определенной волны может стать простым инструментом для поддержки развития нервной системы плода. Это позволит снизить риски неврологических заболеваний во взрослом возрасте.

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Ученые подтвердили, что синий свет в диапазоне около 480 нм способен проходить через кожу и ткани организма матери и активировать у плода соответствующие фоторецепторы, которые регулируют движение, зрение, обоняние, боль, память, настроение и эмоции.

Необходимы дальнейшие исследования, прежде чем мы сможем предоставить конкретные рекомендации для беременных женщин. Но мы явно находимся на очень интересном пути, который может иметь важное практическое значение,

– заявила автор работы Лена Гунхага.

Подробнее об исследовании

Ученые обнаружили, что светочувствительный рецептор опсин 3 экспрессируется в различных частях центральной и периферической нервной системы на ранних стадиях развития. Это означает, что он может играть жизненно важную роль в развитии и поддержке функций мозга плода.

Во время наблюдений на мышах оказалось, что опсин 3 имеет широкую и выразительную экспрессию на ранних стадиях развития. Ученые считают, что это указывает на важную роль в формировании нейронов различных областей головного и спинного мозга.

Экспрессия опсина 3 может быть связана с рядом моторных и сенсорных нейронных путей, которые отвечают за:

движение,

зрение,

обоняние,

боль,

память,

настроение,

эмоции.

Дальнейшие наблюдения установили, что опсин 3 реагирует на синий свет в диапазоне около 480 нм.

Зато дальнейшие расчеты и эксперименты показали, что свет может проходить через кожу, мягкие ткани и череп и активировать у плода фоторецепторы.