Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили результаты первых доклинических исследований новых экспериментальных вакцин, которые можно будет использовать даже в жарком климате без специальных экологических условий хранения.
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Что известно о новой вакцине-пластыре
Используемые в вакцинах наночастицы очень стабильны при высоких температурах.
Другим важным преимуществом нового подхода является использование компонента спаечного белка SARS-CoV-2, который не связывается с клеткой хозяином и редко подвергается мутациям.
Эта особенность сделает вакцины очень эффективными от уже имеющихся, а также новых вариантов SARS-CoV-2,
– говорится в исследовании.
Что известно об эффективности и принцип действия вакцин
Доклинические эксперименты на моделях мышей показали, что препараты обеспечивают высокий уровень нейтрализующих антител.
Способ доставки препарата в организм: обычная инъекция или с помощью пластыря с микроиглой (на эффективность вакцин способ введения не влияет).
Вакцины-пластыри – неинвазивный метод
- Использование пластыря с микроиглой позволит людям вводить вакцины самостоятельно в любом удобном месте.
- Такой подход, безусловно, должен сократить риски инфицирования и снизить нагрузку на медицинский персонал.
- Кроме того, вакцинация таким способом может стать действительно массовой и быстрой, так как распространять препарат можно будет через аптеки или даже через кассы супермаркетов.